Sousa dogadał się z nowym klubem. Lech odrzuca ofertę

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afonso Sousa

Lech chce większych pieniędzy. Sousa naciska na transfer

Lech Poznań walczy o awans do Ligi Mistrzów. W ramach 3. rundy eliminacji mierzy się z Crveną zvezda, która jest faworytem. W tym dwumeczu drużyny nie wspomoże największa gwiazda, czyli Afonso Sousa. Piłkarz wciąż zgłasza problemy zdrowotne, a w tle toczą się prace nad jego zagranicznym transferem. On sam jest zdeterminowany, aby jak najszybciej je sfinalizować.

Odejście Sousy tego lata było niemal pewne, ale kibice spodziewali się, że przeniesie się do jednej z czołowych europejskich lig. Tak się najprawdopodobniej nie stanie – otrzymał bowiem lukratywną ofertę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie chce kontynuować karierę. O Portugalczyka intensywnie zabiega Shabab Al-Ahli, z którym ten już się dogadał w sprawie trzyletniej umowy. To dla niego priorytetowy kierunek, choć w walce liczy się jeszcze turecki Samsunspor.

Na przeszkodzie do finalizacji całej operacji stoi póki co Lech Poznań. Do klubu wpłynęła oferta w wysokości trzech milionów euro, natomiast nie jest ona uważana za wystarczającą. Kolejorz ją odrzucił, ponieważ domaga się większych pieniędzy.

Umowa Sousy wygasa w przyszłym roku. Lech jest zmuszony, aby sprzedać go już teraz, gdyż w innym wypadku w ogóle na jego odejściu nie zarobi.