Lech Poznań lada moment pożegna się z Maksymilianem Pingotem. W ramach transferu definitywnego obrońca przenosi się do Górnika Zabrze - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Górnika Zabrze

Górnik ściąga obrońcę Lecha

Górnik Zabrze to najaktywniej działający polski klub na rynku transferowym. Do tej pory ogłosił już dziesięciu nowych zawodników – w tym znanych z Jagiellonii Białystok Jarosława Kubickiego oraz Michala Sacka. Na tym jeszcze nie koniec, bowiem lada moment do drużyny powinien trafić defensor Lecha Poznań.

Kluby dogadały się w sprawie transferu definitywnego Maksymiliana Pingota. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl informuje, że młodzieżowy reprezentant Polski jeszcze w czwartek przejdzie testy medyczne, po których podpisze trzyletnią umowę. Nie zostały ujawnione szczegóły transakcji ani kwota, jaka trafi na konto Kolejorza.

Wychowanek Lecha Poznań w sezonie 2024/2025 nie otrzymał zbyt wielu okazji do gry. Niels Frederiksen skorzystał z niego raptem osiem razy. Wcześniej Pingot był wypożyczony do Stali Mielec, gdzie występował regularnie. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał dotąd 27 spotkań. W tym przypadku Górnik inwestuje w przyszłość i wierzy, że 22-latek odpowiednio się rozwinie.

Dla Pingota będzie to czwarty klub w piłkarskiej karierze. Do tej pory był nieustannie związany z Lechem Poznań, a w Odrze Opole oraz Stali Mielec grał na zasadach wypożyczenia. Młodzieżowy reprezentant Polski jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.