Frode Arnesen / Alamy Na zdjęciu: Aune Heggebø

Lech rusza po snajpera z Elitserien

Lech Poznań po 18 kolejkach przewodzi stawce PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Nielsa Frederiksena mają na koncie 38 punktów. Ich przewaga nad Rakowem to dwa oczka, a nad Jagiellonią trzy. W drugiej części sezonu Kolejorz, którzy marzy o mistrzostwie, będzie musiał odpierać ataki wspomnianych drużyn. By skutecznie rywalizować o najwyższe laury, poznaniacy potrzebują wzmocnień.

Konieczne jest zwiększenie siły ataku. Obowiązkiem wydaje się sprowadzenie partnera, zastępcy i rywala dla Mikaela Ishaka. Lech bacznie obserwuje rynek skandynawski. Nettavisen Sport przekonuje, że poznaniacy są “bardzo zainteresowani” Aune Heggebø z SK Brann. Jednak Kolejorz nie jest jedynym klubem, który śledzi poczynania 23-latka. W gronie ekip walczących o sprowadzenie napastnika, znajdują się także Sampdoria i Holstein Kiel.

Heggebø w sezonie 23/24 zdobył 11 bramek w 29 spotkaniach Eliteserien i strzelił trzy gole w trzech meczach NM-Cup. Natomiast w tym sezonie (Norwegia gra systemem wiosna – jesień) 23-latek rozegrał tylko sześć pojedynków w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy i tylko raz trafił do siatki. Udało mu się to w rywalizacji z St. Mirren w 3. rundzie.

Lech ma prezentować się jako bardziej atrakcyjny kierunek, ponieważ walczy o mistrzostwo. Natomiast Sampdodria znajduje się niemal na samym dnie… Serie B, a Holstein Kiel plasuje się w strefie spadkowej Bundesligi.