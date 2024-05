Lech Poznań celuje w supersnajpera z Fortuna 1 Ligi

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Klimczak i Piotr Rutkowski

Lech Poznań chce pozyskać Angela Rodado z Wisły Kraków

Lech Poznań ma ambitne plany związane z nową kampanią. Jednocześnie klub z siedzibą przy ulicy Bułgarskiej zaczął pracować nad wzmocnieniami w trakcie letniego okna transferowego. Ciekawe wieści przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Źródło przekonuje, że Lech poważnie rozważa pozyskanie Angela Rodado krakowskiej Wisły. W tej sprawie klub z PKO Ekstraklasy podjął już konkretne działania. Tymczasem w przyszłym tygodniu według wieści Meczyków agent piłkarza ma pojawić się w Polsce, aby omówić przyszłość Rodado.

Wiadomo, że o ostatecznej decyzji hiszpańskiego napastnika może zdecydować to, czy Wisła Kraków wywalczy awans do elity. Na dzisiaj jest to bardzo skomplikowane. Biała Gwiazda musi najpierw wywalczyć miejsce w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, a żeby tak się stało, to krakowianie muszą wygrać swoje spotkanie i liczyć na korzystne rozstrzygnięciami w innych meczach.

Tymczasem to, że Lech, szuka nowego napastnika, nie może dziwić. Na dzisiaj w kadrze Kolejorza jest Mikael Ishak, notujący jednak ostatnio wahania formy. Do dyspozycji trenera jest również Filip Szymczak, ale to nie jest typowa dziewiątka. Zawodnik jest na tyle uniwersalny, że był wykorzystywany przez trenerów Lecha na różnych pozycjach. W gronie napastników w poznańskiej ekipy jest również Artur Sobiech, ale doświadczony zawodnik żegna się z klubem.

Rodado w tym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, notując w nich 25 trafień i cztery asysty.

