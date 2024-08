Laporte zapragnął powrotu do Europy. Wskazał konkretny kierunek

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Laporte chce do Hiszpanii. Transfer do Realu wykluczony

Aymeric Laporte w 2023 roku zamienił Manchester City na Al-Nassr. W jego przypadku jeden sezon w Arabii Saudyjskiej zdaje się być wystarczającym przeżyciem, bowiem teraz planuje wrócić do Europy. Na Euro 2024 potwierdził, że wciąż jest obrońcą klasy światowej, dlatego nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Real Madryt rozważa sprowadzenie hiszpańskiego defensora, lecz ten ruch najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Wszystko za sprawą bardzo dużego wynagrodzenia, jakie obecnie pobiera w saudyjskim Al-Nassr.

Preferowany przez Laporte kierunek to Hiszpania. Większe zainteresowanie generuje na Wyspach Brytyjskich, lecz po kilkuletnim pobycie w Manchesterze City planuje wrócić do rodzimego kraju. Real Madryt nie podejmie próby sprowadzenia go do siebie, natomiast na radarach ma go chociażby Atletico Madryt. 30-latek musiałby jednak dokonać szeregu działań, aby ktoś skusił się na jego transfer.

Jedna z opcji zakłada rozwiązanie kontraktu z Al-Nassr, gdyż w połączeniu z wysoką pensją transfer gotówkowy uchodzi za kompletnie nieopłacalny. Możliwe jest również wypożyczenie, choć tu raczej Saudyjczycy nie będą szczególnie zainteresowani. Co więcej, Laporte musiałby zrezygnować z lukratywnego wynagrodzenia i wrócić do poziomu płacowego zbliżonego europejskim klubom.