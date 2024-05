Laporta rozważa wielki powrót do Barcelony

Joan Laporta rozważa podjęcie zaskakujących kroków. Jak informuje Alex Pinantel, do Barcelony może wrócić Mateu Alemany, były dyrektor sportowy klubu.

Mateu Alemany może wrócić do Barcelony. To pomysł Joana Laporty

Joan Laporta i jego doradcy mają przed sobą bardzo intensywne miesiące. Przede wszystkim Barcelona musi rozpocząć działania w kwestii transferów, aby przygotować kadrę na kolejny sezon. Nie będzie to takie proste, ponieważ klub nieustannie zmaga się z problemami finansowymi, które skutecznie ograniczają możliwości na rynku.

W tym celu prezydent Blaugrany rozważa ponowne zatrudnienie Mateu Alemany’ego, który pomagał mu w prowadzeniu klubu w latach 2021-2023. To właśnie z nim Laporta zrealizował słynne dźwignie finansowe, umożliwiające m.in. zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego.

Alemany ma renomę wyjątkowego fachowca, który potrafi działać w kryzysowych sytuacjach. Wydaje się, że w obecnej sytuacji mógłby okazać się idealną postacią dla Barcy, tym bardziej że posiada wiedzę o długach Dumy Katalonii.

Działacz rozstał się z klubem w ubiegłym roku, gdy wokół jego osoby powstało spore zamieszanie. 61-latek był bardzo blisko przejścia do Aston Villi i dlatego zgłosił chęć odejścia. Jak się później okazało, przenosiny do Premier League nie doszły do skutku.

“Pomimo posiadania kontraktu do 2024 roku, Mateu Alemany poinformował prezesa FC Barcelony Joana Laportę o zamiarze obrania nowej ścieżki w swojej karierze, zapewniając jednocześnie, że sfinalizuje z klubem letni rynek transferowy” – informowała Blaugrana w 2023 roku.

