Yamal poszedł za daleko. Żąda od Barcelony wielkiego transferu i rekordowej pensji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal przedstawił żądania. Nowy kontrakt dla gwiazdy Barcelony zagrożony

Lamine Yamal to absolutna gwiazda światowego futbolu i jeden z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki 2025. Aktualnie FC Barcelona intensywnie pracuje nad przygotowaniem nowego kontraktu dla niespełna 18-letniego skrzydłowego, ponieważ jego obecna umowa wygasa już w czerwcu 2026 roku.

Joan Laporta zapowiedział, że Barcelona będzie chciała podpisać nowy kontrakt z Yamalem tuż po jego osiemnastych urodzinach. Jednak na ten moment nie doszło jeszcze do porozumienia między stronami, a ponoć wynika to z kosmicznych żądań piłkarza.

Serwis E-Noticies ujawnił, jakie dokładnie wymagania ma Lamine Yamal. Okazuje się, że piłkarz oczekuje od Barcelony najwyższej pensji w zespole (powyżej 33 mln euro rocznie) oraz przeprowadzenia kilku transferów. Jednym z nich ma być pozyskanie Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Ponadto 17-latek żąda, aby w zespole pozostał Hector Fort, a więc jego dobry przyjaciel.

W minionych tygodniach wiele mówiło się o prośbie Lamine’a Yamala, która dotyczyła sprowadzenia Nico Williamsa. Teraz na rzekomej liście Hiszpana pojawiają się kolejne nazwiska, co może sugerować, że rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Aktualnie Barcelona nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Yamala, co jest ogromnym zagrożeniem dla sfinalizowania nowej umowy. Jeśli piłkarz utrzyma żądania o najwyższej pensji, to prawdopodobnie Duma Katalonii będzie zmuszona do sprzedaży jednej z gwiazd.