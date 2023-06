PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Kyle Walker prawdopodobnie opuści Manchester City

Angielski defensor jest blisko przeprowadzki do Bayernu Monachium

Obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy

Kyle Walker przeniesie się do mistrza Niemiec?

Kontrakt Kyle’a Walkera z Manchesterem City wygasa w czerwcu 2024 roku. Do tej pory zawodnik nie podpisał nowej umowy, dlatego wydaje się, że klub jest gotowy na jego sprzedaż, aby nie dopuścić do odejścia za darmo. Zawodnik od kilku dni jest łączony z transferem do Bayernu Monachium i prawdopodobnie w barwach tego zespołu wkrótce będziemy go oglądać na boisku.

– O ile kilka dni temu mówiło się o zainteresowaniu, o tyle teraz trwają już w tej sprawie zaawansowane rozmowy. Sam zawodnik wydaje się pozytywnie nastawiony do pomysłu zmiany otoczenia – donosi dziennikarz “Sky” Florian Plettenberg.

Kyle Walker w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań w barwach Manchesteru City. W tym czasie zdołał zanotować jedną asystę. Anglik dzięki zwycięstwu w finale Ligi Mistrzów z Interem może powiedzieć, że z ekipą “The Citizens” wygrał praktycznie wszystko.

