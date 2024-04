fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Paris Saint-Germain szuka następcy Kyliana Mbappe

Na celownik trafił Chwicza Kwaracchelia

Gruzin może odejść latem z Napoli

Kwaracchelia następcą Mbappe?

Paris Saint-Germain wciąż nie zdecydował, kto zastąpi Kyliana Mbappe. Kilka miesięcy temu stało się jasne, że gwiazdor nie przedłuży wygasającego kontraktu i opuści Parc des Princes wraz z końcem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że trafi do Realu Madryt, choć oficjalnego ogłoszenia wciąż w tym temacie nie ma.

Paryżanie przyglądają się wielu piłkarzom, a na liście życzeń mają takie nazwiska, jak Rafael Leao czy Victor Osimhen. Ten pierwszy zapowiada kontynuowanie kariery w Milanie, zaś drugiemu bliżej do Premier League, gdzie zabiega o niego Chelsea. Paris Saint-Germain szuka więc kolejnych opcji na rynku transferowym. Kandydatem stał się Chwicza Kwaracchelia, który w minionym sezonie był jednym z najlepszych piłkarzy w Europie.

To między innymi on doprowadził Napoli do długo wyczekiwanego mistrzostwa kraju. W obecnej kampanii 23-latek radzi sobie jednak gorzej, choć w statystykach wciąż wygląda to nieźle – w Serie A uzbierał dziesięć bramek i sześć asyst.

🚨 PSG are interested in signing Napoli winger Khvicha Kvaratskhelia this summer.



(Source: Il Mattino) pic.twitter.com/prxceFLeDp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 9, 2024

PSG wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem Gruzina już tego lata. Musi liczyć się z poważnym wydatkiem, bowiem Napoli nie sprzeda go za mniej niż 100 milionów euro.