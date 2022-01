fot. PressFocus Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski żegna się z Juventusem, informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio. Reprezentant Szwecji dotarł już na lotnisko w Caselle, skąd uda się do Londynu.

Dejan Kulusevski na finiszu okienka transferowego jest o krok od dołączenia do Tottenhamu

Szwed ma trafić do ekipy Antonio Conte na wypożyczenie

Londyńczycy będą jednocześnie mieli możliwość obowiązkowego transferu definitywnego po spełnieniu określonych warunków

Kulusevski blisko Tottenhamu

Dejan Kulusevski dołączył do Juve latem 2021 rok. Zawodnik trafił do ekipy teamu z Allianz Stadium za 35 milionów euro z Atalanty. W ciągu 1,5 roku Szwed rozegrał w koszulce Starej Damy łącznie 74 mecze. Zanotował w nich dziewięć trafień i 10 asyst.

Teraz reprezentant Szwecji trafi pod skrzydła Antonio Conte, który jest menedżerem Tottenhamu Hotspur. To właśnie były selekcjoner Squadra Azzurra i dyrektor sportowy The Spurs Fabio Paratici byli zwolennikiem transferu z udziałem Kulusevskiego.

Szwed co prawda lada moment zasili szeregi Tottenhamu. Niemniej nie zamyka sobie bram w Juve. Tuż przed odlotem do Wielkiej Brytanii piłkarz udzielił ciekawej wypowiedzi. – Bardzo dobrze czułem się w Juve. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do tego klubu – mówił Kulusevski cytowany przez GianlucaDiMarzio.com.

21-latek w tej kampanii wystąpił w 27 spotkaniach, w których strzelił dwa gole. Ponadto zaliczył trzy asysty. Suma transakcji z udziałem Kulusevskiego ma wynieść według różnych informacji 5-10 milionów euro za wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego po spełnieniu konkretnych warunków za 25 milionów euro. Wraz z dodatkowymi bonusami i premiami suma może wzrosnąć nawet do 40 milionów euro.

