Sergio Busquets nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Barcelona musi szukać następcy Hiszpana, a to nie należy do łatwych zadań.

Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Sergio Busquets nie zagra już w drużynie Xaviego

Barcelona szuka następcy swojej legendy

Lider La Ligi nie będzie miał łatwo na rynku transferowym

Barcelona szuka następcy Busquetsa. Czterech kandydatów

Barcelona w środę poinformowała, że Sergio Busquets nie będzie reprezentował jej barw w sezonie 2023/2024. Hiszpański pomocnik nie przedłuży wygasającego w lipcu kontraktu.

Lider La Ligi ma poważny problem z zastąpieniem Busquetsa. Klub wytypował aż czterech kandydatów na jego miejsce. Za drogi dla Barcelony jest faworyt Xaviego, czyli Martin Zubimendi (60 mln euro).

Kolejna opcja to Sofyan Amrabat, który wyceniany jest na 25 milionów euro. Tańszy, ale mniej atrakcyjny kandydat to Guido Rodriguez z Realu Betis. Ostatnia opcja to nieprzekonujący Xaviego Ruben Neves.

