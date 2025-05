Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak zagra w Legii? Jest komentarz byłego reprezentanta Polski

Grzegorz Krychowiak ma za sobą bardzo bogatą karierę, podczas której bronił barw wielu klubów. Z racji tego, że w wieku 17 lat przeprowadził się do Francji, nigdy nie miał okazji, aby zagrać w Ekstraklasie. W zamian zakładał koszulki takich drużyn jak Sevilla, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskwa czy Abha Club. Obecnie gra na Cyprze, reprezentując Anorthosis Famagusta.

Przygoda z obecnym pracodawcą dobiega jednak końca. Anorthosis ma problemy finansowe, przez co nie jest w stanie przedłużyć kontraktu z Krychowiakiem. W związku z tym w najbliższym czasie były reprezentant Polski zmieni barwy klubowe.

Zobacz wideo: Legia poszła mocno? „To nazwisko otwiera wiele drzwi”

W przeszłości media informowały, że Krychowiak może zagrać w Legii Warszawa. Do tego tematu w rozmowie ze Sport.pl odniósł się sam zainteresowany. Jego zdaniem przejście do Ekstraklasy świadczyłoby tylko i wyłącznie o jego ambicji. Natomiast w kontekście Legii zdradza, że spotkał się z Dariuszem Mioduskim, ale nie rozmawiali o szczegółach transferu.

– W tym wieku w ekstraklasie nie mam nic do zyskania, mogę tylko stracić… Więc jeżeli przyszedłbym teraz grać do polskiego klubu, to świadczyłoby to tylko o mojej ambicji – powiedział Grzegorz Krychowiak w rozmowie z portalem Sport.pl

– Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, przy okazji meczu Legii w Lidze Konferencji na Cyprze. Spotkałem się z Dariuszem Mioduskim na kawę, ale powiedziałbym, że to była rozmowa o wszystkim, a nie o szczegółach mojej gry dla Legii. Dla mnie konkretne rozmowy są wtedy, gdy na stole leży umowa, a jak jej nie ma, to nic nie ma – dodał były reprezentant Polski.