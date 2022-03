Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak w meczu z Legią Warszawa

Legia Warszawa chciała, aby Grzegorz Krychowiak grał w jej barwach. Polak był nawet dogadany z mistrzem Polski. Ostatecznie 32-latek trafił do AEK Ateny.

Grzegorz Krychowiak rzeczywiście mógł zagrać w Ekstraklasie

Reprezentant Polski zamierzał dołączyć do Legii w poszukiwaniu regularnej gry

Do transferu nie doszło ze względu na ofertę, którą złożył AEK Ateny

Ateny zamiast Warszawy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, piłkarze z tych krajów otrzymali od FIFA zgodę na zmianę klubów poza oknem transferowym, które dla większości lig zamknęło się wraz z końcem stycznia. Z tej możliwości skorzystał między innymi Grzegorz Krychowiak.

Reprezentant Polski postanowił opuścić FK Krasnodar. 32-latek to piłkarz o uznanej marce w Europie, więc pozyskać go chciały ekipy z: Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch. W ligach tych nie wydano jednak zgody na kontraktowanie piłkarzy z ligi rosyjskiej. To sprawiło, że pragnący regularnej gry Krychowiak był zdecydowany na tymczasowe dołączenie do Legii.

– Doszliśmy nawet do wstępnego porozumienia. Chciałem grać. To było najważniejsze w kontekście meczów reprezentacji Polski. Straciłbym gigantyczne pieniądze, ale liczyłem się z tym. Byłem gotowy dokończyć sezon w Polsce. Gdyby nie pojawiła się propozycja z Aten, grałbym w Warszawie – stwierdził Krychowiak, który finalnie postanowił przenieść się do AEK Ateny.

– Ostatecznie zdecydowałem się na grecki kierunek. Jestem wdzięczny AEK-owi, ale też Legii. Oba kluby wyciągnęły do mnie rękę, podejmowały błyskawiczne decyzje i negocjowały w dobrej wierze. Teraz mogę znów skupić się na piłce zamiast myśleć o tysiącu innych rzeczy – uzupełnił reprezentant Polski.

