Grzegorz Krychowiak jest łączony z transferem do Wieczystej Kraków. Jednak według informacji portalu Meczyki.pl były reprezentant Polski nigdy nie dostał takiej oferty.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak nie dostał oferty z Wieczystej Kraków

Media momentalnie obiegła sensacyjna informacja o możliwym transferze Grzegorza Krychowiaka do Wieczystej Kraków. Jak poinformował katowicki dziennik „Sport”, były reprezentant Polski miał prowadzić rozmowy w sprawie dołączenia do świeżo upieczonego beniaminka Betclic 1. Ligi.

Tymczasem portal Meczyki.pl dotarł do zupełnie innych informacji. Według doniesień Grzegorz Krychowiak nie dostał oferty z Wieczystej Kraków i nawet jeśli takowa rzeczywiście by się pojawiła, to 100-krotny reprezentant Polski nie byłby nią zainteresowany.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Grzegorz Krychowiak pozostaje obecnie bez klubu. Wraz z końcem maja wygasł jego kontrakt z cypryjskim Anorthosisem Famagusta, a więc 35-latek ma pełną swobodę w wyborze kolejnego zespołu. Niewykluczone również, że były piłkarz takich klubów jak m.in. PSG i Sevilla, zdecyduje się na zakończenie kariery.

W sezonie 2024/2025 Krychowiak rozegrał 21 meczów w rozgrywkach na Cyprze, zdobywając 2 gole oraz notując tyle samo asyst.