Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński

Grzegorz Krychowiak jest łączony z transferem do FC Barcelony

Reprezentant Polski aktualnie gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie broni barw Abha Club

Duma Katalonii szuka nowego środkowego pomocnika, który zastąpi Gaviego

Grzegorz Krychowiak dołączy do Lewandowskiego w Barcelonie?

FC Barcelona podczas nadchodzącego okna transferowego wzmocni nie tylko pozycję napastnika, ale także środkowego pomocnika. Zimą do klubu trafi Vitor Roque, który będzie wspólnie z Lewandowskim odpowiadał za siłę ofensywną Katalończyków. Jednak to nie koniec transferów do klubu. Jak poinformowało “Mundo Deportivo” klub rozważa sprowadzenie środkowego pomocnika w celu zastąpienia Gaviego. Hiszpan doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na 8-9 miesięcy.

Hiszpański dziennik stworzył listę 7 zawodników, którzy mogą wzmocnić środek pola. Wśród kandydatów znajduje się reprezentant Polski – Grzegorz Krychowiak. 33-latek w przeszłości był już piłkarzem klubu podobnego kalibru co Barcelona. W sezonie 2016-2017 reprezentował barwy Paris Saint-Germain.

Atutem Krychowiaka w kontekście transferu do “Blaugrany” jest niewątpliwie doświadczenie z gry na hiszpańskich boiskach. Środkowy pomocnik był piłkarzem FC Sevilli, w której miał swój najlepszy okres w karierze.

W tym sezonie na boiskach w Arabii Saudyjskiej rozegrał 20 meczów, w których zdobył 3 bramki i zaliczył asystę. Jego kontrakt z Abha Club wygasa w czerwcu 2024 roku.

Kandydaci do gry w Barcelonie wg. Mundo Deportivo:

– Yann M’Vila

– Pierre-Emile Hojbjerg

– Thomas Partey

– Andre Santos

– Kalvin Phillips

– Renato Sanches

– Grzegorz Krychowiak