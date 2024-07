Kozłowski definitywnie opuszcza Brighton. Polak ma nowy klub

ANP / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski odchodzi bez występu w Premier League

Kaper Kozłowski w zimie 2022 roku zamienił Pogoń Szczecin na Brighton. Mewy zapłacił za niego aż 11 milionów euro i od razu wypożyczyły do Belgii. W barwach Unionu Saint-Gilloise wszechstronny pomocnik rozegrał tylko dziewięć spotkań i po zakończeniu sezonu 22/23 wrócił na The Amex. Nowe rozgrywki otworzył pojedynkiem w Premier League 2 przeciwko Crystal Palace U21.

W sierpniu 2022 roku sześciokrotny reprezentant Polski znowu opuścił Brighton. Tym razem wypożyczono go do Vitesse. W Holandii zanotował łącznie 63 mecze, strzelił sześć goli i zapiał na swoim koncie dziesięć asyst. Jednak te wyniki nie pozwoliły mu przekonać do siebie włodarzy The Seagulls. Kozłowski nie będzie kontynuował kariery w Anglii. Jego przygoda z Wyspami kończy się bez oficjalnego debiutu w seniorskiej drużynie Mew.

Ertan Süzgün ujawnia, że nowym klubem 20-latka będzie Gaziantep FK. Jedenasta ekipa poprzedniego sezonu tureckiej Super Lig sprowadzi wychowanka Pogoni na zasadzie transferu definitywnego. Kozłowski po przejściu testów medycznych podpisze trzyletni kontrakt.

