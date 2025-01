Vladan Kovacević latem odszedł z Rakowa Częstochowa do Sportingu CP. W styczniu Bośniak ponownie może zmienić klub. Jak podaje Luca Bendoni bramkarz może trafić do Realu Betis.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Sporting i Betis wymienią bramkarzy, Kovacević blisko La Ligi

Vladan Kovacević to postać bardzo dobrze znana kibicom w PKO BP Ekstraklasie. Bośniak w latach 2021-2024 był związany z Rakowem Częstochowa. W zespole Medalików na przestrzeni trzech lat rozegrał ponad 100 spotkań, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski. Latem ubiegłego roku za kwotę ok. 5 milionów euro został sprzedany do portugalskiego Sportingu CP.

W nowym klubie Kovacević nie był w stanie wygrać rywalizację o miejsce między słupkami. Od początku sezonu wystąpił tylko w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których 3 razy zachował czyste konto. Najnowsze informacje odnośnie bramkarza przekazał Luca Bendoni. Zdaniem dziennikarza 26-latek w styczniu może wziąć udział w ciekawej wymianie. Sporting aktualnie dopina ostatnie szczegóły ws. wymiany bramkarzy z Realem Betis. Kovacević w Andaluzji miałby zająć miejsce Rui’ego Silvy, zaś Portugalczyk udałby się do Lizbony.

W Betisie o miejsce w wyjściowej jedenastce musiałby walczyć z Francisco Vietesem oraz Adrianem. Klub z Andaluzji po 18. kolejkach La Ligi zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 25 punktów. Podopieczni Manuela Pellegriniego oprócz gry w lidze rywalizują również w Lidze Konferencji oraz Pucharze Króla. W europejskich pucharach ich najbliższym rywalem będzie belgijski Gent.

Kovacević oprócz pobytu w Sportingu i Rakowie ma w swoim CV również takie kluby jak FK Sarajewo i Mrkonjić.