Koszmar znanego piłkarza z Premier League. Kolejna operacja

IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Dele Alli

Dele Alli nie grał od marca zeszłego roku

Zawodnik nie wróci raczej do lata na boisko

Nie wiadomo czy jest sens, by kontynuował swoją karierę

Everton nadal bez Dele Alliego

Dele Alli nabawił się poważnej kontuzji pachwiny, gdy znajdował się na wypożyczeniu w tureckim Besiktasie. Od doznania urazu minęło jednak już dziesięć miesięcy, a zawodnik nadal nie wrócił na murawę.

Fatalne informacje w sprawie 27-latka przekazał menedżer Evertonu, Sean Dyche. Wyjawił na konferencji prasowej, że Dele Alli musi poddać się kolejnej operacji wspomnianej pachwiny.

Dyche przyznał, że nikt w Evertonie nie ma pojęcia kiedy Alli – jeśli w ogóle – powróci do treningów i pełni sprawności. Zawodnika czeka po zabiegu medycznym przynajmniej kilka miesięcy rehabilitacji.

Kontrakt Dele Alliego z Evertonem wygasa już latem tego roku i nic nie wskazuje na to, by miał zostać przedłużony. W przeszłości występował on w takich klubach jak Tottenham.

