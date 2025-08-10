Liverpool wyczekuje ofert. Jest otwarty na sprzedaż piłkarza

Konstantinos Tsimikas nie może być pewny swojej przyszłości w Liverpoolu. Według stacji Sky Sports klub z Anfield Road jest gotowy rozważyć oferty za lewego obrońcę.

Niepewna przyszłość Konstantinosa Tsimikasa

Letnie okno transferowe przyniosło spore zmiany w linii defensywnej Liverpoolu. Klub z Anfield Road sprowadził bowiem Milosa Kerkeza z Bournemouth, co wyraźnie wpłynęło na hierarchię lewych obrońców. Przyjście młodego Węgra sprawiło, że Konstantinos Tsimikas nie jest już tak ważną postacią jak wcześniej, a jego przyszłość w zespole The Reds stanęła pod znakiem zapytania. Sytuacja greckiego wahadłowego wydaje się coraz bardziej skomplikowana, zwłaszcza w obliczu chęci mistrzów Premier League do wzmocnienia innych formacji poprzez ewentualne sprzedaże.

Jak informuje stacja „Sky Sports”, Arne Slot jest gotowy pozwolić Konstantinosowi Tsimikasowi odejść z ekipy Czerwonych jeszcze w tym okienku transferowym. Liverpool wysłucha ofert za swojego zawodnika i zaakceptuje taką, która spełni oczekiwania finansowe klubu z Anfield. W ostatnich dniach boczny defensor był łączony z przenosinami do Leeds United oraz Wolverhampton Wanderers. Obie drużyny uważają, że rutynowany piłkarz mógłby zapewnić im dużo jakości, dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno w Premier League, jak i europejskich pucharach.

Konstantinos Tsimikas przeprowadził się do Liverpoolu latem 2020 roku z macierzystego Olympiakosu Pireus. Przez pięć lat rozegrał 115 meczów i zanotował 18 asyst w koszulce zespołu The Reds. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. Choć 41-krotny reprezentant Grecji często pełnił rolę zmiennika Andrew Robertsona, to dał się poznać jako bardzo solidny obrońca. Już wkrótce 29-letni defensor może rozpocząć nowy etap w swojej karierze.