Dziennikarze The Athletic skontaktowali się z osobami z otoczenia Rodrygo. Okazuje się, że sam zawodnik nie zamierza ruszać się z Realu Madryt i jest gotowy na grę u boku Kyliana Mbappe.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo nie chce odchodzić z Realu

W sprawie zawodnika pojawiło się wiele spekulacji

Rodrygo jest gotowy na grę u boku Mbappe

Rodrygo łączony z transferem

Rodrygo nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Brazylijczyk w poprzednich jedenastu meczach ligowych zdobył tylko jedną bramkę, co zaczyna nieco niecierpliwić sztab szkoleniowy, a także kibiców. Nie oznacza to jednak, że zawodnik myśli o zmianie otoczenia.

Dziennikarze The Athletic zbadali sprawę i dotarli do bliskich piłkarza. Okazuje się, że relacje 23-latka z Realem są nadal doskonałe i nikt w klubie, ani otoczeniu Rodrygo nie myśli o rozstaniu. Piłkarz jest gotowy na współpracę z Kylianem Mbappe, który latem trafi na Santiago Bernabeu.

Przyczyną słabszej dyspozycji strzeleckiej Brazylijczyka może być to, że nie gra on już często na swojej ulubionej pozycji, czyli lewym skrzydle. Osoby z otoczenia piłkarza podkreślają jednak, że Rodrygo nie zawodzi w kluczowych meczach. W artykule pojawiły się też informacje o dobrych relacjach zawodnika z zespołem, zarządem i trenerem Carlo Ancelottim.