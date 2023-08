Kibice Wisły Kraków mieli nadzieję, że Pol Llonch tego lata wróci do drużyny. Jarosław Królewski przekazał na Twitterze, że finalnie nie dojdzie do nawiązania współpracy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Pol Llonch

Wisła Kraków pracowała nad pozyskaniem Pola Lloncha

Była gotowa sprostać jego wymaganiom finansowym, lecz ten zdecydował inaczej

Jarosław Królewski potwierdził, że Hiszpan nie wróci do Krakowa

Sentymentalny powrót nie dojdzie do skutku

Pol Llonch reprezentował barwy Wisły Kraków w latach 2017-2018, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie. Później trafił do holenderskiego Willem II, rozkochując w sobie kibiców kolejnego klubu.

Tego lata zaczęły się problemy pomocnika. Willem II dążyło do rozwiązania umowy, z czego skrzętnie chciała skorzystać Biała Gwiazda. Była w stanie sprostać jego finansowym wymaganiom, lecz ten nie zdecydował się na powrót do Krakowa. Jarosław Królewski potwierdził na Twitterze, że nie dojdzie do ponownego nawiązania współpracy.

PL nie dołączy do WK. — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) August 4, 2023

W piątek Willem II powiadomiło o odejściu Lloncha. Najprawdopodobniej czeka go teraz powrót do Hiszpanii. Jednym z głównych powodów, dla których odrzucił propozycję powrotu do Wisły Kraków, były kwestie rodzinne.

