fot. Imago/Kevin Jairaj Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Ez Abde zaliczył bardzo udane tournee po Stanach Zjednoczonych

Marokańczyk najprawdopodobniej skorzysta na transferze Ousmane’a Dembele i zostanie w klubie

Xavi Hernandez zamierza dać szansę skrzydłowemu

Nowe ważne ogniwo Dumy Katalonii?

Niespodziewane odejście Ousmane’a Dembele do Paris Saint-Germain wprowadziło ogromne zamieszanie do obozu FC Barcelony. Do tej pory wydawało się, że ofensywa zespołu jest praktycznie skompletowana. Teraz władze klubu głowią się nad możliwymi rozwiązaniami. Na transferze Francuza skorzystać może Ez Abde, który zaliczył udany presezon i zaimponował sztabowi szkoleniowemu.

Marokańczyk w minionym sezonie przebywał na wypożyczeniu w Osasunie, której znacząco pomógł w dotarciu do finału Pucharu Króla. Po powrocie klub rozważał danie mu prawdziwej szansy. Skrzydłowy wyjechał z drużyną do Stanów Zjednoczonych, gdzie zapracował na zaufanie Xaviego Hernandeza.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Ez Abde zostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon. Z uwagi na ograniczenia finansowe, transfer nowego skrzydłowego stoi pod znakiem zapytania. 21-latek może zapełnić lukę, która powstanie po sfinalizowaniu przeprowadzki Dembele.

