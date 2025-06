Legia Warszawa wciąż jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie przekazał portal Meczyki. Do szczegółowych wieści dotarł Tomasz Włodarczyk.

Legia Warszawa wciąż w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca

Legia Warszawa ma za sobą sezon, w którym wygrała Puchar Polski, a także dotarła do 1/4 finału Ligi Konferencji. To w każdym razie nie wystarczyło do tego, aby negocjacje między Goncalo Feio i klubem skutkowały parafowaniem nowego kontraktu. Tym samym 15-krotny mistrz Polski szuka nowego trenera. Ciekawe wieści przekazał natomiast dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Znany insider dotarł do wieści, że jeden z kandydatów na nowego szkoleniowca Wojskowych jest blisko podpisania nowej umowy. Mowa o Eliasie Charalambousie. 44-latek ma paradować nowy kontrakt ze Steuą Bukareszt. Tym samym wszystko wskazuje na to, że Cypryjczyk nie przejmie sterów nad ekipą z Warszawy.

W związku z powyższym mogą rosnąć szanse na to, że stery nad Legią przejmie Aleksiej Szpilewski. Białorusin był już w Warszawie na rozmowach z Michałem Żewłakowem i Fedi Bobiciem. Niemniej jeszcze żadna decyzja nie została podjęta.

Legioniści przygotowania do nowej kampanii zaczną 16 czerwca. Z kolei już 23 czerwca udadzą się na tygodniowe zgrupowanie do austriackiego Leogang. W trakcie okresu przygotowawczego piłkarzy Legii czekać będzie kilka spotkań kontrolnych. Wojskowi zmierzą się między innymi z: Wisłą Płock, Łudogorcem czy FK Jablonec.

Nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie wystartuje 18 lipca. W połowie czerwca najpewniej ogłoszony zostanie dokładny harmonogram spotkań.

