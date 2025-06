fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy GKS-u Tychy

Julian Keiblinger na dłużej w GKS-ie Tychy

GKS Tychy w rundzie jesiennej kampanii 2024/2025 w Betclic 1. Lidze nie rozpieszczał swoich kibiców. Wszystko przez to, że nie notował zwycięstwo. Gra po zmianie szkoleniowca na początku też była daleka od oczekiwań. W każdym razie w rundzie wiosennej tyska maszyna ruszyła i otarła się nawet o miejsca barażowe. Latem natomiast klub czekać będą zmiany kadrowe. Zespół ma być jednak budowany wokół jednego z kluczowych zawodników.

„Był wielokrotnie doceniany i komplementowany przez kibiców i ekspertów. Do Tychów trafił latem na wypożyczenie i już po kilku miesiącach nikt nie wyobrażał sobie bez niego drużyny. Trójkolorowi skorzystali z opcji wykupu i na zasadzie transferu definitywnego, Julian Keiblinger opuszcza SKN St. Polten i staje się piłkarzem GKS-u Tychy. Jego nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Tychów.

24-letni gracz to prawy pomocnik, mający za sobą 27 występów w ostatnim sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Keiblinger wystąpił w 27 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też pięć asyst. Na placu gry Austriak ma na swoim koncie ponad 2200 minut.

Tyszanie okres przygotowawczy do nowej kampanii zacznie 13 czerwca. Z kolei od 20 do 28 czerwca zawodnicy GKS-u będą na zgrupowaniu w Gniewinie. W trakcie przygotowań do nowego sezonu Trójkolorowi rozegrają sześć spotkań kontrolnych.

