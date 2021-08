Ronald Koeman nie powołał na niedzielne spotkanie pierwszej kolejki La Ligi Samuela Umtitiego, Miralema Pjanicia oraz Philippe Coutinho. Mimo, że sytuacja kadrowa Barcelony jest nieciekawa, a wszyscy wspomniani zawodnicy są zdrowi, nie dostaną szansy na grę przeciwko Realowi Sociedad. To wydaje się jasno pokazywać, że ich czas na Camp Nou dobiega końca.

Barcelona w niedzielę wieczorem rozegra spotkanie z Realem Sociedad

Ronald Koeman zdecydował się nie powołać na nie Samuela Umtitiego, Miralema Pjanicia oraz Philippe Coutinho

Wszyscy trzej gracze są zdrowi, a sytuacja kadrowa drużyny jest niezadowalająca. To jasno pokazuje, że Holender nie zamierza liczyć na pominiętych zawodników w rozpoczynającym się sezonie

Ronald Koeman wysyła jasną wiadomość do trzech graczy Barcelony

Ronald Koeman ujawnił w niedzielę rano listę powołanych na spotkanie pierwszej kolejki La Ligi przeciwko Realowi Sociedad. Nie znalazło się na niej miejsca dla Samuela Umtitiego, Miralema Pjanicia oraz Philippe Coutinho.

Wszyscy trzej zawodnicy są zdrowi i w teorii mogliby wzmocnić Barcelonę u progu pierwszego od siedemnastu lat sezonu bez Lionela Messiego w składzie. Zwłaszcza, że sytuacja kadrowa Dumy Katalonii jest daleka od idealnej. Kontuzjowani są, między innymi, Oscar Mingueza, Ousmane Dembele czy Ansu Fati, a świeżo po urazie powracają środkowi pomocnicy: Frenkie de Jong oraz Gavi. A zatem zarówno Umtiti, Pjanić, jak i Coutinho powinni mieć ułatwione zadanie w walce o wyjściowy skład.

Ronald Koeman dał się już jednak poznać ze swojej stanowczości i zdolności do podejmowania trudnych decyzji. Każdy ze wspomnianych graczy znajduje się na liście transferowej, ale żaden z nich nie jest skłonny do zmiany klubu. Poprzedni zarząd Barcelony zapewnił im pensje, których – w oparciu o ich formę sportową – nie zaproponuje żadna europejska drużyna. Odstawienie od składu wydaje się jasnym sygnałem, mającym zmotywować piłkarzy obciążających listę płac Barcelony do odejścia. Umtitim interesuje się Benfica, a Coutinho może trafić do Lazio. Od kilku tygodni głośno mówi się także o ewentualnym powrocie Pjanicia do Juventusu.

W niedzielnym starciu mogą za to zadebiutować nowi zawodnicy Dumy Katalonii. W sobotę klub poinformował o zarejestrowaniu Memphisa Depaya oraz Erica Garcii. Wcześniej zarejestrowany został Emerson. Początek starcia z Realem Sociedad w ramach pierwszej kolejki La Ligi zaplanowany jest na godzinę 20:00.

