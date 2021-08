Pogba podjął decyzję. Chce trafić do hiszpańskiego giganta

Paul Pogba z przytupem rozpoczął nowy sezon Premier League. Nieustannie trwają również spekulacje dotyczące przyszłości francuskiego pomocnika. Według brytyjskich mediów 28-letni zawodnik Manchesteru United miał już podjąć decyzję w kwestii tego, gdzie będzie kontynuował karierę.

Obecna umowa Paula Pogby z Manchesterem United obowiązuje do końca obecnego sezonu. Latem przyszłego roku Francuz będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu

Według brytyjskich mediów Pogba jest zdecydowany na opuszczenie Old Trafford i chciałby przenieść się do Realu Madryt

Pogba podjął decyzję w sprawie przyszłości

Obecna umowa 28-letniego pomocnika obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Menedżer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer nie ukrywa, że liczy na zatrzymanie zawodnika w zespole, przekonując go do przedłużenia kontraktu. Według Daily Star Paul Pogba ma jednak inne plany.

W ostatnim czasie reprezentant Francji był przede wszystkim łączony z takimi klubami jak Paris Saint-Germain i Real Madryt. Możliwość sprowadzenia Pogby na zasadzie wolnego transferu dla obu tych klubów byłaby bardzo atrakcyjną opcją. Sam Francuz składa się bardziej ku jednemu z tym klubów.

Według Daily Star wybór francuskiego pomocnika padł na Real Madryt, który latem przyszłego roku zamierza poważnie wzmocnić drużynę. Na celowniku Królewskich znajduje się nie tylko Pogba, ale także jego kolega z reprezentacji Francji Kylian Mbappe. Klub z Madrytu celuje również w napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda.

Pogba i Mbappe w przyszłym roku będą dostępni na zasadzie wolnego transferu, bowiem z końcem czerwca 2022 roku wygasają ich obecne umowy. W przypadku Haalanda w lipcu 2022 roku wejdzie w życiu znajdująca się w jego kontrakcie z Borussią klauzula umożliwiająca odejście mu za 65 milionów euro.

