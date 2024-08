SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Egzotyczny klub chce Kochalskiego

Z pewnością pozycja bramkarza w Stali Mielec od początku powrotu tego zespołu do PKO Ekstraklasy jest jedna z tych najlepiej obsadzonych. Drużyna, którą wielokrotnie dotykały przebudowa oraz liczne zmiany, zawsze mogła liczyć na solidnego bramkarza. Wśród najlepszych należy wymienić chociażby Rafała Strączka, Bartosza Mrozka a teraz Mateusza Kochalskiego.

Golkiper Stali w minionym sezonie został wybrany nawet najlepszych graczem całej ligi na tej pozycji, a to przełożyło się na fakt, że 24-latek miał okazję pojechać na Euro 2024, choć tylko w roli rezerwowego, to jednak. Niemniej o jego potencjalnym odejściu z Mielca mówiło się już od jakiegoś czasu i wiele wskazuje na to, że historia ta właśnie dobiega końca.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Mateusz Kochalski wkrótce może zostać nowym graczem Karabachu Agdam. Do Azerbejdżanu Polak miałby przenieść się na zasadzie transferu definitywnego, a Stal zarobić poniżej miliona euro. Sam zawodnik jednak w tej sprawie musi podjąć jeszcze decyzję, bowiem jest to dość egzotyczny kierunek. Kochalski w Ekstraklasie rozegrał 38 spotkań.

