Klimala w końcu opuści Śląsk Wrocław. Nowe informacje

Patryk Klimala jest coraz bliżej opuszczenia Śląska Wrocław i przenosin do Sydney FC, co potwierdził trener Ufuk Talay w rozmowie z australijskim "Daily Mail".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Klimala coraz bliżej nowego klubu

O tym, że Patryk Klimala tego lata opuści Śląsk Wrocław mówiło się już od dłuższego czasu. Napastnik, który dołączył do ekipy Jacka Magiery w czasie zimowej przerwy między rundami kompletnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Kibicom wicemistrzów Polski w pamięci zapisały się głównie pudła – w tym to m.in. z Ruchem Chorzów, które mogło zdecydować o losach mistrzostwa Polski.

26-letni napastnik bardzo długo czekał na pierwszą szansę w zespole, a to za sprawą m.in. przepisów, które po wybuchu wojny przez UEFA nie były do końca precyzyjne. Niemniej w koszulce pierwszego zespołu Wojskowych rozegrał tylko 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Poza tym od początku tego sezonu reprezentuje trzecioligowe rezerwy i wiele wskazuje na to, że wkrótce dojdzie o wyczekiwanego transferu Patryka Klimali.

Według informacji potwierdzonych przez trenera Sydney FC Ufuka Talaya w rozmowie z australijskim “Daily Mail” potwierdził zainteresowanie Polakiem oraz fakt, że w sprawie jego transferu toczone są intensywne rozmowy. Wkrótce być może Klimala w końcu oficjalnie opuści Śląsk Wrocław.

