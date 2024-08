Barcelona złożyła ofertę w wysokości 20 milionów. Flick chce transferu gwiazdy

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona składa ofertę tuż przed końcem okienka. Na celowniku Jonathan Tah

Barcelona tego lata liczyła na kilka sporych transferów. Jednak jak do tej pory Hansi Flick do swojego zespołu otrzymał tylko Daniego Olmo, który dołączył z RB Lipsk. Fiaskiem zakończyły się rozmowy z Federico Chiesą oraz Kingsleyem Comanem. Niemniej nie oznacza to tego, że Duma Katalonii powiedziała już ostatnie słowo. Pomimo słabej sytuacji finansowej klub z Hiszpanii złożył na koniec okienka transferowego wysoką ofertę za Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen.

28-letni środkowy obrońca od początku sezonu był łakomym kąskiem na rynku transferowym, a o jego usługi bezskutecznie zabiegał Bayern Monachium. Teraz jednak według informacji przekazanych przez Rogera Torello z “Mundo Deportivo”, Barcelona postanowiła wyłożyć na stół 20 milionów euro i złożyć ofertę za Taha. Sam zawodnik ma być nie tylko skłonny do transferu do Katalonii, ale i niezwykle podekscytowany pomysłem gry w zespole Hansiego Flicka.

Reprezentant Niemiec ma spełniać wszystkie wymogi szkoleniowca i ten naciska na to, aby stoper z Leverkusen dołączył do jego zespołu, bowiem Barca ma spore problemy kadrowe na wielu pozycjach, w tym w defensywie. Transfer Jonathana Taha pozwoliłby te dziury nieco załatać i zdecydowanie wzmocnić zespół, bowiem środkowy obrońca uznawany jest za jednego z najlepszych w Europie.

Piłkarz “Aptekarzy” wyceniany jest na 30 milionów euro przez serwis “Transfermarkt”. Jego umowa z mistrzem Niemiec wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. W sumie na boiskach Bundesligi rozegrał 275 spotkań.

Czytaj więcej: AC Milan liczy na transfer polskiej gwiazdy. Ibrahimović działa