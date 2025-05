Klimala może trafić do egzotycznej ligi. Jest zainteresowanie

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Klimala trafi do Japonii?

Patryk Klimala to napastnik, z którym swego czasu wiązano spore nadzieje. Miał on bowiem bardzo dobre momenty podczas swoich występów w Jagiellonii Białystok, gdzie dobra forma pozwoliła mu na wyjazd na Zachód Europy. Tam było już jednak gorzej. Pobyt w Celticu Glasgow, a później w MLS oraz lidze izraelskiej raczej należy zaliczyć do nieudanych wojaży.

Z tego też powodu Klimala w styczniu 2024 roku wrócił do Polski, a konkretnie trafił do Śląska Wrocław, gdzie miał pomóc w walce o mistrzostwo Polski. Finalnie jednak jego sprowadzenie okazało się kompletnym rozczarowaniem i kibice oraz wszyscy domagali się jego odejścia z klubu. Trafił do Sydney FC, gdzie spisywał się całkiem nieźle, ale ostatnio poinformowano, że nie będzie kontynuował swojej przygody w Australii.

Teraz z kolei japoński serwis TRA poinformował, że Patryk Klimala znalazł się na celowniku Sanfrecce Hiroshima. To piąty zespół ligi japońskiej, który chciałby sprowadzić Polaka do siebie i w tej sprawie rozpoczął już pierwsze kroki. W tym sezonie Patryk Klimala rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował sześć asyst.

