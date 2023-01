Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal niedługo powinien potwierdzić, że Jakub Kiwior został ich piłkarzem. Agent Polaka zdradził kulisy transferu do lidera Premier League.

Jakub Kiwior trafi do Arsenalu

Polak ma w Londynie szansę na grę

O szczegółach transferu opowiedział Rafał Kędzior z agencji, która reprezentuje 22-latka

Arteta ma plan na wprowadzenie Kiwiora

W ostatnich dniach pojawiła się potwierdzona przez czołowych angielskich dziennikarzy, że Jakub Kiwior wzmocni Arsenal. Polakiem interesowali się włoscy, czy niemieccy giganci. Finalnie to Kanonierzy przekonali defensora do swojego projektu. Reprezentujący interesy 22-latka Rafał Kędzior, opowiedział o rozmowie Kiwiora ze szkoleniowcem londyńczyków.

– Tuż przed Sylwestrem Kuba odbył wideorozmowę z Mikelem Artetą, który opowiedział o wielu szczegółach, przedstawił plan na niego i jak może wyglądać droga do grania. Kuba był oczarowany – rzekł członek agencji FairSport. Przyznał on, że Arsenal obserwował Kiwiora już od dłuższego czasu.

– Pierwszy sygnał był już w zeszłym roku. To nas wielki sukces, że udało się to utrzymać w tajemnicy, bo możemy sobie żartować, ale dyskrecja w takich rozmowach jest bardzo ważna – kontynuował Rafał Kędzior. Wierzy on w to iż Kiwior poradzi sobie w drużynie Mikela Artety. – Nikt mu nie da miejsca w wyjściowej jedenastce, tylko będzie musiał stopniowo łapać nowe niuanse taktyczne i wchodzić do składu. Jestem przekonany jednak, że złapie jakieś minuty – skomentował odpowiedzialny za interesy Kiwiora Rafał Kędzior. Polak w najbliższych dniach powinien podpisać pięcioipółletni kontrakt z Kanonierami.

