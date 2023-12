IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior był łączony z opuszczeniem Arsenalu

Zainteresowanie Polakiem ponoć wyraził AC Milan

Agent zawodnika rozwiewa wszelkie wątpliwości ws. transferu

Jakub Kiwior nie opuści Arsenalu. Jasne stanowisko agenta

Jakub Kiwior do Arsenalu trafił na początku 2023 roku za kwotę 25 milionów euro. Transfer od początku budził sporo wątpliwości, bo przenosiny ze Spezii do Kanonierów to z pewnością gigantyczny przeskok. Polski obrońca w barwach londyńskiej drużyny nie radzi sobie jednak najgorzej. Rzecz jasna nie jest podstawowym wyborem Mikela Artety, ale regularnie dostaje szanse. W tym sezonie wystąpił w 11 meczach, rozgrywając łącznie 475 minut.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że taki wymiar czasowy to dla Kiwiora za mało i Polak chciałby odejść, aby grać więcej. Według mediów poważnie zainteresowany był AC Milan. Natomiast teraz wszelkie wątpliwości rozwiał Paweł Zimończyk, agent zawodnika.

– Kuba jest piłkarzem Arsenalu, ma ważny kontrakt i według wszystkich naszych informacji, jest “zawodnikiem na lata”. Na 99 procent zostaje w Londynie. Mamy konkretne zapytania o Kubę z wielu klubów, ale o wszystkim decyduje Arsenal i stanowisko jest jasne. Kuba zostaje w Arsenalu – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Krok od sensacji! Arsenal w ostatnich sekundach pokonał beniaminka!

Czytaj dalej: Bohater Arsenalu przyznaje. “Do takich chwil się wraca”