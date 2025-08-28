Kiwior blisko transferu do Porto! Oto co musi się stać

Jakub Kiwior lada moment zostanie piłkarzem FC Porto. Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl potwierdził, że Arsenal osiągnął porozumienie ze Smokami. Do sfinalizowania transakcji potrzebny jest tylko jeden czynnik.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior czeka na transfer. Arsenal finalizuje transakcję z udziałem następcy

Jakub Kiwior po nieco ponad dwóch latach opuszcza Arsenal i przeniesie się do innego klubu. Nie jest tajemnicą, że następnym przystankiem w karierze reprezentanta Polski będzie FC Porto. Wszystko jest niemal uzgodnione, ale transakcję wstrzymuje jedna kwestia. 25-latek nie zmieni barw klubowych do momentu aż Kanonierzy nie sfinalizują zakupu Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen.

– Kiwior uzgodnił już warunki kontraktu z FC Porto. Portugalczycy są skłonni spełnić żądania Arsenalu, do ustalenia pozostały tylko drobne szczegóły. Porozumienie między klubami zostało praktycznie zawarte – piłkarz ma kosztować 26 milionów euro – zdradził Fabrizio Romano w serwisie Meczyki.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Kiwior czeka na podróż do Portugalii, bo ten transfer zależy od tego, czy Arsenal sprowadzi nowego środkowego obrońcę. Chcą kupić Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen – dodał ceniony włoski dziennikarz.

Wszystko wskazuje na to, że Kiwior do ostatnich chwil będzie czekał na rozwój wydarzeń ws. transferu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i trafi do Porto, będzie grał w zespole z innym kadrowiczem. Latem do Portugalii wyjechał również Jan Bednarek, który odszedł z Southampton. Były gracz Świętych od początku pobytu w zespole Smoków prezentuje się bardzo dobre.

Kanonierzy zapłacili za Kiwiora ok. 19,5 mln euro, ściągając go zimą 2023 roku z Porto. Łącznie polski piłkarz zagrał dla Kanonierów 68 spotkań. W trakcie pobytu w Londynie zdobył jedno trofeum, a konkretnie Tarczę Wspólnoty.