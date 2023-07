Według Kickera status Joshuy Kimmicha „nie na sprzedaż” w Bayernie Monachium uległ zmianie, a kluby Premier League mogą zostać postawione w stan gotowości. W najbliższym czasie do Bawarii spłynie kilka ofert, ale jednym z możliwych kierunków dla Niemca jest Liverpool.

IMAGO / Sven SImon Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern jest gotów wysłuchać ofert za Kimmicha

Pomocnik znajduje się na liście życzeń kilku klubów z Premier League

Niemiec może wylądować w Liverpoolu, którzy przebudowuje linię pomocy

Liverpool zainteresowany Kimmichem

Według Kickera, Bayern Monachium złagodził ostatnio swoje stanowisko i jest chętny do rozmów w sprawie transferu Joshuy Kimmicha, jeśli przed końcem okienka transferowego otrzyma akceptowalną ofertę.

Pomocnik od pewnego czasu jest łączony z odejściem z klubu. Kimmich przez pewien okres znajdował się na liście życzeń Barcelony, ale Katalończycy nie byli w stanie spełnić oczekiwań finansowych Bayernu Monachium.

Teraz do gry o Kimmicha najprawdopodobniej wejdą kluby z Premier League. Jednym z głównych kandydatów do pozyskania Niemca jest Liverpool. Jurgen Klopp jest obecnie w trakcie przebudowy swojej linii pomocy, po pozyskaniu Alexisa Maca Allistera i Dominika Szoboszlaia. Obaj zajmą jednak bardziej ofensywne pozycje na boisku. Z kolei wygląda na to, że Fabinho i Jordan Henderson opuszczą Anfield, a niemiecki szkoleniowiec poszukuje jeszcze bardziej defensywnego pomocnika.

