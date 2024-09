Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Karol Fila

Fila oficjalnie w FCV Dender EH

Karol Fila przed sezonem 2021/2022 zdecydował się na wyjazd za granicę. Prawy obrońca opuścił Lechię Gdańsk i w zamian za 1,5 miliona euro został zawodnikiem RC Strasbourg we Francji. Przygoda w jednej z najlepszych lig w Europie nie potoczyła się jednak po myśli Polaka.

Zawodnik urodzony w Gdańsku miał duże problemy, aby przebić się do wyjściowego składu. Fila nie pojawiał się na boisku z taką częstotliwością, jakby chciał. Ostatecznie po półtora roku Strasbourg zdecydował się wypożyczyć 26-latka do Zulte Waregem. W Belgii spędził drugą część kampanii 2022/2023, lecz jego pobyt w zespole nie został przedłużony. Ostatni sezon stracił prawie w całości ze względu na poważną kontuzję zerwania więzadeł krzyżowych.

Natomiast na początku września Fila łączony był z ponowną przeprowadzką do Belgii, lecz tym razem do beniaminka – FCV Dender EH. Ostatecznie transakcja została sfinalizowana, a Polak definitywnie rozstał się ze Strasbourgiem. Nowy klub prawego obrońcy to nie tylko beniaminek Jupiler League, ale również sensacyjny lider rozgrywek. Po 6. kolejkach mają na swoim koncie 11 punktów i przewodzą stawce.

Karol Fila z FCV Dender EH podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W nowej drużynie będzie miał okazję do debiutu za tydzień w piątek (13 września), gdy Dender zmierzy się u siebie ze Standardem Liege.