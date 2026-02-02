Karim Benzema wybrał nowy klub. Przejdzie do giganta

Karim Benzema rozstanie się z Al-Ittihad, ale zostanie w Arabii Saudyjskiej. Jak ujawnił Yagiz Sabuncuoglu z portalu Sports Digitale, 38-letni napastnik przejdzie do Al-Hilal.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Al-Hilal finalizuje transfer Karima Benzemy

Karim Benzema nie przedłuży kontraktu z Al-Ittihad po tym, jak otrzymał ofertę, która kompletnie go nie usatysfakcjonowała. Francuski napastnik odrzucił propozycję saudyjskiego klubu, zakładającą… zerową pensję w zamian za sto procent praw do własnego wizerunku.

Tak niepoważna oferta mocno uderzyła w ambicje doświadczonego snajpera i przesądziła o jego decyzji. Choć umowa zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, wszystko wskazuje na to, że Benzema nie wypełni jej do końca, ponieważ jeszcze w tym zimowym okienku transferowym ma zmienić otoczenie.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości gwiazdora ujawnił Yagiz Sabuncuoglu z portalu „Sports Digitale”. Według tureckiego dziennikarza Benzema pozostanie w Arabii Saudyjskiej, lecz przeniesie się do Al-Hilal. 38-latek miał już ustalić warunki półtorarocznego kontraktu z liderem tabeli. Szczegóły finansowe nie są jeszcze znane, jednak piłkarz ma w najbliższych godzinach przejść testy medyczne, po których zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowym zespole.

97-krotny reprezentant Francji, którego łączono ostatnio także z Olympique’iem Lyon, Juventusem oraz Besiktasem Stambuł, występował w Al-Ittihad od lipca 2023 roku. Były atakujący Realu Madryt w barwach saudyjskiej drużyny rozegrał łącznie 83 mecze, zdobył 54 bramki i zanotował 17 asyst, sięgając po mistrzostwo oraz superpuchar. Wcześniej pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów z ekipą Królewskich. Teraz przed Benzemą kolejne wyzwanie i walka o następne trofea z Al-Hilal.