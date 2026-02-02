Karim Benzema wybrał nowy klub. Przejdzie do giganta

12:46, 2. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu / Sports Digitale

Karim Benzema rozstanie się z Al-Ittihad, ale zostanie w Arabii Saudyjskiej. Jak ujawnił Yagiz Sabuncuoglu z portalu Sports Digitale, 38-letni napastnik przejdzie do Al-Hilal.

Karim Benzema
Obserwuj nas w
MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Al-Hilal finalizuje transfer Karima Benzemy

Karim Benzema nie przedłuży kontraktu z Al-Ittihad po tym, jak otrzymał ofertę, która kompletnie go nie usatysfakcjonowała. Francuski napastnik odrzucił propozycję saudyjskiego klubu, zakładającą… zerową pensję w zamian za sto procent praw do własnego wizerunku.

Tak niepoważna oferta mocno uderzyła w ambicje doświadczonego snajpera i przesądziła o jego decyzji. Choć umowa zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, wszystko wskazuje na to, że Benzema nie wypełni jej do końca, ponieważ jeszcze w tym zimowym okienku transferowym ma zmienić otoczenie.

POLECAMY TAKŻE

N'Golo Kante
N’Golo Kante opuszcza Arabię Saudyjską. Wiadomo, gdzie zagra
Karim Benzema
Benzema trafi do Włoch? Gigant nawiązał kontakt
Karim Benzema
Benzema odchodzi z Al-Ittihad! Oto możliwe kierunki

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości gwiazdora ujawnił Yagiz Sabuncuoglu z portalu „Sports Digitale”. Według tureckiego dziennikarza Benzema pozostanie w Arabii Saudyjskiej, lecz przeniesie się do Al-Hilal. 38-latek miał już ustalić warunki półtorarocznego kontraktu z liderem tabeli. Szczegóły finansowe nie są jeszcze znane, jednak piłkarz ma w najbliższych godzinach przejść testy medyczne, po których zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowym zespole.

97-krotny reprezentant Francji, którego łączono ostatnio także z Olympique’iem Lyon, Juventusem oraz Besiktasem Stambuł, występował w Al-Ittihad od lipca 2023 roku. Były atakujący Realu Madryt w barwach saudyjskiej drużyny rozegrał łącznie 83 mecze, zdobył 54 bramki i zanotował 17 asyst, sięgając po mistrzostwo oraz superpuchar. Wcześniej pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów z ekipą Królewskich. Teraz przed Benzemą kolejne wyzwanie i walka o następne trofea z Al-Hilal.