Kane wróci do Tottenhamu?! Angielski gigant zareagował

Tottenham otwarty na powrót Harry’ego Kane’a
Harry Kane w sierpniu 2023 roku dołączył do Bayernu Monachium w zamian za ponad 90 milionów euro. Dla reprezentanta Anglii była to pierwsza zagraniczna przygoda w karierze. Wcześniej grał tylko na wyspach, gdzie w latach 2013-2023 bronił barw Tottenhamu.
W Bundeslidze robi prawdziwą furorę, zdobywając m.in. dwa tytuły króla strzelców z rzędu oraz nagrodę najlepszego strzelca w Europie, czyli Złotego Buta. Na dodatek wrażenie mogą robić jego statystyki, ponieważ w koszulce Die Roten zdobył 98 goli i zaliczył 29 asyst w 103 meczach. Ostatnio zrobiło się o nim głośno nie tylko ze względu na fantastyczną formę. Pojawiły się głosy, że za rok może zmienić klub.
W kontekście następnego klubu łączy się Kane’a m.in. z FC Barceloną, Newcastle czy Manchesterem United. Nie tak dawno portal Football Insider pisał o możliwym powrocie do Tottenhamu. Wszystko przez zawartą w kontrakcie klauzulę wykupu o wartości 65 mln euro.
Gdzie w przyszłym sezonie zagra Harry Kane?
- Bayern Monachium 50%
- Tottenham 17%
- FC Barcelona 25%
- inny klub 8%
12+ Votes
Na sensacyjne doniesienia zareagował Thomas Frank. Szkoleniowiec zespołu z Londynu podczas konferencji prasowej otworzył drzwi dla 32-latka, przekonując, że Harry Kane zawsze będzie mile widziany w klubie. Dodał też, że kibice chcieliby jego powrotu.
– Myślę, że wielu fanów Tottenhamu, łącznie ze mną, chciałoby powrotu Kane’a. Jeśli Harry chce do nas dołączyć, będzie mile widziany – powiedział Thomas Frank, cytowany przez Fabrizio Romano.