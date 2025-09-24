Kane wróci do Tottenhamu?! Angielski gigant zareagował

Harry Kane jest łączony z kolejnym dużym transferem. Wśród wymienianych kierunków jest m.in. Tottenham. Na plotki zareagował Thomas Frank, czyli trener Spurs podczas konferencji prasowej.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham otwarty na powrót Harry’ego Kane’a

Harry Kane w sierpniu 2023 roku dołączył do Bayernu Monachium w zamian za ponad 90 milionów euro. Dla reprezentanta Anglii była to pierwsza zagraniczna przygoda w karierze. Wcześniej grał tylko na wyspach, gdzie w latach 2013-2023 bronił barw Tottenhamu.

W Bundeslidze robi prawdziwą furorę, zdobywając m.in. dwa tytuły króla strzelców z rzędu oraz nagrodę najlepszego strzelca w Europie, czyli Złotego Buta. Na dodatek wrażenie mogą robić jego statystyki, ponieważ w koszulce Die Roten zdobył 98 goli i zaliczył 29 asyst w 103 meczach. Ostatnio zrobiło się o nim głośno nie tylko ze względu na fantastyczną formę. Pojawiły się głosy, że za rok może zmienić klub.

W kontekście następnego klubu łączy się Kane’a m.in. z FC Barceloną, Newcastle czy Manchesterem United. Nie tak dawno portal Football Insider pisał o możliwym powrocie do Tottenhamu. Wszystko przez zawartą w kontrakcie klauzulę wykupu o wartości 65 mln euro.

Na sensacyjne doniesienia zareagował Thomas Frank. Szkoleniowiec zespołu z Londynu podczas konferencji prasowej otworzył drzwi dla 32-latka, przekonując, że Harry Kane zawsze będzie mile widziany w klubie. Dodał też, że kibice chcieliby jego powrotu.

– Myślę, że wielu fanów Tottenhamu, łącznie ze mną, chciałoby powrotu Kane’a. Jeśli Harry chce do nas dołączyć, będzie mile widziany – powiedział Thomas Frank, cytowany przez Fabrizio Romano.