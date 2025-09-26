Kane opuści Bayern. O gwieździe marzy gigant Premier League

Harry Kane latem przyszłego roku ma opuścić Bayern Monachium. Według portalu Daily Star o napastniku marzy Manchester United. Anglik marzy o powrocie do Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane chce wrócić do Premier League. Marzy o nim Manchester United

Harry Kane od początku pobytu w Bayernie Monachium udowadnia, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Na ten moment zdobył 98 goli w 103 meczach w koszulce Die Roten. Co ciekawe, przed nim wielka szansa na zapisanie się w historii. 32-latek może zostać najszybszym strzelcem 100 bramek w jednym klubie w TOP5 ligach w Europie. Do rekordu potrzebuje tylko dwóch trafień.

Przez ostatnie tygodnie w mediach dużo pisze się o przyszłości napastnika. Coraz bardziej prawdopodobną opcją wydaje się odejście z Bayernu Monachium latem przyszłego roku. Ma to ułatwić klauzula odstępnego o wartości ok. 57 milionów funtów.

Kane na brak zainteresowania na pewno nie będzie narzekał. Ostatnio o powrocie piłkarz do Tottenhamu mówił Thomas Frank. Szkoleniowiec „Spurs” stwierdził, że każdy w klubie powitałby go z otwartymi rękami. Reprezentant Anglii cieszy się także zainteresowaniem jednego z topowych zespołów na świecie. W kontekście zastąpienia Roberta Lewandowskiego myśli o nim Barcelona.

Z informacji Daily Star wynika, że w gronie chętnych znajduje się także Manchester United. Czerwone Diabły marzą o pozyskaniu napastnika światowej klasy. W przeszłości, zanim trafił do Bayernu, pod uwagę był brany również klub z Old Trafford.

Co ciekawe Harry Kane przed końcem kariery chce wrócić do Premier League. Zamiarem angielskiego napastnika ma być powrót na wyspy bezpośrednio po Mistrzostwach Świata 2026. Warto dodać, że umowa z Die Roten obowiązuje go do czerwca 2027 roku.