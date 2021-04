Harry Kane i jego przyszłość w Tottenhamie Hotspur stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Football Insider donosi na swoich łamach, że Anglik jest zdeterminowany, aby w trakcie najbliższego okienka transferowego zmienić barwy klubowe. Chce podobno dołączyć do jednego z gigantów Premier League.

Harry Kane ma dość!

Harry Kane jest związany kontraktem z ekipą z Londynu do końca czerwca 2024 roku. Najnowsze doniesienia medialne sugerują jednak, że zawodnik ma już dość braku sukcesów w Tottenhamie. Chce trafić do klubu, który może mu to zapewnić.

Reprezentanta Anglii jest wychowankiem The Spurs. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości 53-krotnego reprezentanta Anglii sugerują, że Kane miał w jednej ze swoich prywatnych rozmów przekazać, że chce rozstać się z Kogutami. Ciekawe jest natomiast to, że Anglik jest zdeterminowany, aby pobić rekord strzelecki, należący do Alana Shearera.

Podstępny, a jednocześnie skuteczny

Kłopotem przy ewentualnej transakcji z udziałem Kane’a może być jednak to, że właściciel Tottenhamu Daniel Levy niechętnie podchodzi do koncepcji sprzedania jednego ze swoich kluczowych piłkarzy do konkurenta z Premier League. Kane podobno już zakomunikował, że decyzję związaną ze swoimi planami ogłosi po Euro.

Plotki na Wyspach Brytyjskich głoszą, że chętny na pozyskanie piłkarza jest Manchester United. ciekawe jest to, że na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się również Robert Lewandowski. Kane wyceniany jest na 120 milionów euro.

W trakcie trwającego sezonu 28-latek wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, notując w nich 31 trafień. Z kolei w drużynie narodowej strzelił 34 gole.

