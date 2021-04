Według “The Athletic” Harry Kane jest gotowy pożegnać się z Tottenhamem już w letnim oknie transferowym. Anglik nie przepada za metodami pracy Jose Mourinho i nie widzi swojej przyszłości u boku charyzmatycznego trenera. Jeśli Koguty drugi raz z rzędu nie dostaną się do Ligi Mistrzów, ich kapitan poprosi o transfer.

Kane opuści Premier League?

Harry Kane ma świadomość, że młodszy już nie będzie. Do tej pory nie wygrał Ligi Mistrzów, czy Premier League chociaż jest uznawany za jednego z najlepszych napastników na świecie. W gablocie 27-latka brakuje wielkiego trofeum, a jego miłość do Tottenhamu nie jest taka sama jak wcześniej.

Piłkarz jeszcze niedawno został zapytany, czy chciałby opuścić Londyn i spróbować nowej przygody poza granicami kraju. Co ciekawe nie usłyszeliśmy od Anglika jednoznacznej odpowiedzi, więc na razie wszystko jest możliwe. Kane związany jest z Tottenhamem umową do 2024 roku. Do zakończenia kontraktu zostało jeszcze sporo czasu, a to zdecydowanie działa na korzyść klubu. Władze Kogutów mogą ustalić za swojego gracza zaporową sumę, która znacznie utrudni zmianę pracodawcy.

We wszystkim są konkretne liczby i żądania

Według “The Athletic” Harry Kane postawił sprawę jasno. Jeśli Tottenham nie zakończy sezonu w pierwszej czwórce, nadejdzie czas na nowe wyzwania, natomiast klub czeka kadrowa rewolucja (więcej tutaj >). Obecnie największe zainteresowanie padło ze strony Paryżan oraz ekip z Manchesteru. Jednak 27-latek wolałby opuścić Premier League. Jest jeszcze jeden klub, który chętnie zakontraktowałby reprezentanta Anglii. Mowa tutaj oczywiście o FC Barcelonie. Joan Laporta zapowiadał, że latem będzie chciał dokonać wielkiego transferu, ale wciąż pierwszy na liście życzeń Blaugrany jest Erling Haaland.

Tottenham nie sprzeda swojego kapitana za mniej niż 120 milionów funtów. Przedstawiciele ekipy z Londynu nie zważają na obecną sytuację związaną z pandemią koranowirusa, ponieważ Harry Kane odpowiada za duży procent strzelanych goli w tym sezonie. W 28 spotkaniach trafiał do siatki 19 razy oraz zanotował 13 asyst.

Koguty walczą już tylko na jednym froncie. Słaba postawa w Lidze Europy zaprzepaścił szansę na wywalczenie Ligi Mistrzów poprzez wygranie rozgrywek. Natomiast w angielskiej Ekstraklasie, Tottenham zajmuje szóstą lokatę ze stratą trzech punktów do West Ham.

W niedzielę podopieczni Jose Mourinho zagrają z Czerownymi Diabłami. Rywalizacja w ramach 31. kolejki zapowiada się interesująco. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 17:30, z kolei transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport 2.

Tottenham Manchester United 2.85 3.45 2.57 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. kwietnia 2021 11:13 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.