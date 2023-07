O Harry’ego Kane’a zabiegają liczni europejscy potentaci. Dziennikarz Ben Jacobs przekonuje jednak, że Anglik nie zamierza przenosić się do Paris Saint-Germain.

Harry Kane wydaje się zmotywowany, by odejść z Tottenhamu

O Anglika zabiegają, między innymi, Manchester United i Bayern Monachium

Choć Paris Saint-Germain również wyraża zainteresowanie, napastnik nie zamierza przenosić się do stolicy Francji

“Kane nie jest przekonany do PSG”

Harry Kane wydaje się zmotywowany, by tego lata odejść z Tottenhamu. Co prawda Daniel Levy wciąż utrzymuje, że zatrzyma u siebie swoją gwiazdę, ale słowa te wydają się coraz mniej prawdopodobne. 29-latek może liczyć na oferty z niemal każdej znaczącej się ligi. O jego usługi głównie zabiegają obecnie Bayern Monachium i Manchester United, ale swoje zakusy czyniło też Paris Saint-Germain. Francuzi już poszukują klasycznej dziewiątki, a jeśli nie dojdą do porozumienia z Kylianem Mbappe, mogą potrzebować nawet dwóch nowych gwiazd.

Dobrze zorientowany dziennikarz Ben Jacobs twierdzi jednak, że Kane nie przeniesie się na Stade de France. “Bayern naciska na Kane’a. On z kolei nie jest przekonany do PSG, pomimo łączących go z klubem relacji” – mówi Jacobs.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

