Harry Kane i przedwczesne odejście z Bayernu? To całkiem realny scenariusz, ale Bayern Monachium już się na niego przygotował - stwierdził Raphael Honigstein w rozmowie z talkSPORT.

SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane jest co jakiś czas łączony z powrotem do Premier League. Ostatnio pojawiły się również plotki o transferze do FC Barcelony. Według hiszpańskich tabloidów Anglik miał nawet wyrazić zgodę na przenosiny do katalońskiego giganta w 2026 roku. W tym wszystkim może tkwić ziarno prawdy, bo Bayern zabezpieczył się na możliwość przedwczesnego odejścia napastnika.

Raphael Honigstein, który uchodzi za eksperta w sprawach Bundesligi, powiedział coś naprawdę ciekawego. Uważa, że Bayern jest gotowy na odejście Kane’a jeszcze przed wygaśnięciem obecnej umowy. Kontrakt Anglika z klubem obowiązuje do 2027 roku.

Honigstein twierdzi, że powrót napastnika do Premier League jest możliwy. W Bayernie nie uważają tego jednak za duży problem. Latem tego roku Bawarczycy sondowali możliwość sprowadzenia nowego napastnika, ale z powodu dużej konkurencji przegrali walkę o pożądane nazwiska. Ostatecznie postawili na Nicolasa Jacksona, który może stać się naturalnym następcą Kane’a.

– Niemcy nie oczekują, że Harry Kane zakończy karierę w Bayernie. Myślę, że Bayern jest przygotowany na możliwość, że odejdzie nieco wcześniej, niż potrwa jego kontrakt. Obowiązuje on do 2027 roku, więc tak czy inaczej, zarówno on, jak i klub muszą wkrótce zająć stanowisko w tej sprawie – ocenił ekspert.