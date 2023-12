Inter chce zimą sprowadzić do klubu Tajona Buchanana ze względu na kontuzję Juana Cuadrado. Mimo braku odpowiednich finansów Giuseppe Marotta jest przekonany, że znajdzie sposób, aby sprowadzić Kanadyjczyka do Mediolanu.

Imago / Vincent Kalut Na zdjęciu: Tajon Buchanan

Tajon Buchanan przymierzany jest do transferu do Interu

Giuseppe Marotta przekonuje, że znajdzie sposób, aby tanim kosztem sprowadzić piłkarza Club Brugge

Kanadyjczyk wyceniany jest na 8 milionów euro

Tajon Buchanan dołączy zimą do Interu?

Inter musi szukać podczas zimowego okna transferowego zastępstwa za Juana Cuadrado. Kolumbijczyk przeszedł operację ścięgna Achillesa, która wyklucza go z gry na 4 miesiące. Z tego powodu Giuseppe Marotta oraz Piero Ausilio, którzy odpowiadają za transfery w ekipie “Nerazzurri” przeszukują rynek transferowy. Jednym z najpoważniejszych kandydatów do gry w Mediolanie jest Tajon Buchanan. W kontekście sprowadzenia Kanadyjczyka na stadion Giuseppe Meazza wypowiedział się dyrektor sportowy Interu.

– Jestem optymistą, znajdziemy sposób, aby pozyskać nowego zawodnika na tę pozycję – powiedział Marotta.

– Nie możemy zainwestować dużych pieniędzy, ale na pewno coś zrobimy – dodał.

Tajon Buchanan to 24-letni piłkarz belgijskiego Club Brugge. Do Europy przeniósł się po fantastycznym sezonie w lidze MLS, gdzie występował w drużynie New England Revolution. W tym sezonie zagrał 20 meczów, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Jego kontrakt wygasa w 2025 roku. Jest wyceniany na 8 milionów euro.