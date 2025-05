Kallman podjął decyzję! To tam zagra napastnik opuszczający Cracovię [NASZ NEWS]

Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Kolejka chętnych po gracza Cracovii

Benjamin Kallman rozgrywa trzeci sezon w barwach Cracovii. W tym momencie można powiedzieć, że i najlepszy, i ostatni. Od miesięcy było wiadomo, że Fin nie podpisze nowej umowy, a kilka dni temu „Pasy” oficjalnie potwierdziły jego odejście.

Jako że Kallman w trwających rozgrywkach prezentuje się znakomicie (32 mecze, 17 goli i 8 asyst), to wiadomo było, że ofert mu nie zabraknie. Chrapkę na niego miały między innymi czołowe polskie kluby, na czele z Legią i Rakowem, przebąkiwano też o Widzewie i Lechu, a ostatnio również o Pogoni. Jeśli chodzi o ten ostatni klub to pisaliśmy o tym tutaj.

Czas na niemiecką przygodę

Jak się jednak okazuje, co zresztą było najbardziej przewidywalnym wariantem, Kallman opuści Ekstraklasę. Z ustaleń goal.pl wynika, że fiński napastnik zagra w Niemczech. Wygląda na to, że sprawa jest na ostatniej prostej i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to właśnie w tym kraju Kallman będzie kontynuował karierę.

A podsumowując przygodę Fina z Ekstraklasą. W tym momencie Kallman ma 99 spotkań w polskiej lidze, w których strzelił 32 gole i zaliczył 16 asyst. Z jednej strony trzeba więc stwierdzić, że polska liga traci bardzo ciekawego piłkarza.



Kallman jest też reprezentantem Finlandii. Do tej pory wystąpił w 29 meczach kadry, w których strzelił 7 bramek. Do Cracovii trafił latem 2022 roku, z fińskiego FC Inter. To w barwach tego klubu był królem strzelców ligi fińskiej, ale z niezbyt imponującym rezultatem – 14 bramek. Ten sezon, czyli 17 trafień dla Cracovii, jest zdecydowanie najlepszy w jego wykonaniu. A nagrodą będzie kontrakt w lepszej lidze.