Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Zatrzymać najlepszych i dokupić kilku gotowych graczy

Od niedawna właścicielem Pogoni jest Alex Haditaghi, a dyrektorem zarządzającym Tan Kesler. Obaj podkreślają, że ich ambicją jest zbudowanie drużyny, która będzie w czołówce Ekstraklasy, wygra w końcu trofeum i zagra w europejskich pucharach. Do tego potrzebne są dwa czynniki: zatrzymanie najlepszych piłkarzy i dokupienie kilku graczy. Ale nie takich „do przyuczenia”, ale gotowych od razu wskoczyć do składu.

Z informacji goal.pl wynika, że za kulisami trwają już działania. Jak ustaliliśmy, Pogoń chce Benjamina Kallmana! Napastnik Cracovii zalicza właśnie świetny sezon, ma już 17 goli w bieżących rozgrywkach Ekstraklasy, a latem kończy mu się kontrakt. Od dawna było wiadomo, że Fin go nie przedłuży, co potwierdził niedawno prezes Cracovii na antenie Canal+.

Puchary mogą mieć znaczenie

Sytuację chce wykorzystać właśnie Pogoń. Z naszych informacji wynika, że doszło już do pierwszych kontaktów, choć wiadomo – doprowadzenie tej operacji do szczęśliwego końca będzie dla Dumy Pomorza niezwykle trudne. Kallman to łakomy kąsek na rynku i na brak ofert nie narzeka. Z drugiej strony… Goal.pl wielokrotnie informował o klubach zainteresowanych tym graczem. Było/jest ich sporo, ale… Tak naprawdę żadna nazwa nie rzucała na kolana.



W grze były/są też czołowe polskie kluby, do których właśnie dołączyła Pogoń. Szczecinianie wciąż mają szansę na grę w pucharach i być może to będzie też miało znaczenie, bo wcześniej słyszeliśmy, że Fin zwraca na to uwagę. Dlatego właśnie Lech, Legia i Raków miałyby u niego szansę, bo oferowały szansę pokazania się również na międzynarodowej arenie.



A czy Pogoń stać na Kallmana? Oczywiście, dużo zależy jakie ostatecznie oferty będzie miał ten napastnik na stole, ale jeśli nowi właściciele z przytupem chcą zaakcentować swoje wejście do klubu, to taki transfer na pewno mocno by im pomógł.