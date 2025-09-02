Urbański na testach medycznych. Szalony transfer staje się faktem!

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański wzmocni Legię. Już jest na testach medycznych

Legia Warszawa pod koniec letniego okienka szaleje i dopina zaskakujące transakcje. Okazuje się, że Kamil Piątkowski nie był ostatnim reprezentantem Polski, który zasili szeregi ekipy z Łazienkowskiej. Klub lada moment powinien sfinalizować hitowy transfer z udziałem Kacpra Urbańskiego, który jeszcze niedawno występował w Lidze Mistrzów. Ostatnie miesiące nie były dla niego zbyt udane, a po wypożyczeniu do Monzy działacze Bologni zdecydowali się z nim definitywnie rozstać.

20-latek miał propozycje z różnych kierunków. Zgłosiła się po niego też Legia, która złożyła bardzo atrakcyjną finansowo ofertę. Miała przebić takie zespoły, jak FC Kopenhaga czy Mallorca. Wygląda na to, że wygrała rywalizację o polskiego kadrowicza, który w nocy z poniedziałku na wtorek udał się do Warszawy. Z informacji Meczyki.pl wynika, że jest już w stolicy, gdzie czekają go testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwiąże się kontraktem z Legią.

To znakomity ruch dla Wojskowych, bowiem Urbański zdawał się być kompletnie poza zasięgiem. Bologna ma za niego otrzymać 2-2,5 mln euro, a w tę kwotę wchodzą łatwe do spełnienia bonusy. W ciągu ostatnich dni Polak miał zdecydować, że chce się odbudować właśnie w Legii. Będzie mógł pokazać się w rozgrywkach Ligi Konferencji, do której awansowały wszystkie cztery polskie zespoły.