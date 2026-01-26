Juventus zaskoczył! Marzy o powrocie byłego napastnika

17:26, 26. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Fabrizio Romano

Juventus przez cały styczeń pracuje nad sprowadzeniem nowego napastnika, choć na razie bezskutecznie. Stara Dama wpadła na zaskakujący pomysł, by sprowadzić swojego byłego zawodnika znów do Turynu.

Luciano Spalletti
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kolo Muani znów na radarze Juventusu

Juventus ma jasny priorytet na zimowe mercato. Klub chce sprowadzić nowego napastnika. To odpowiedź na kontuzję Dusana Vlahovicia i kiepską formę Jonathana Davida. Stara Dama szuka typowej „dziewiątki”, choć na razie wszystkie negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Bianconeri przez długi czas pracowali na sprowadzeniem napastnikiem Crytsal Palace. Jean-Phillip Mateta nawet zgodził się na przenosiny do Turynu, ale Anglicy postawili zaporowe warunki. Następnie Juventus zwrócił swoją uwagę na Youssefa En-Nesyriego. Tutaj wydawało się nawet, że transfer jest krok. Wszystkie strony miały wyrazić wstępną zgodę, ale ostatecznie zawodnik nie dał zielonego światła ze względu na formę, czyli wypożyczenie, a nie transfer definitywny.

Przez to w ostatnim czasie turyńczycy skupili się na innych zawodnika. Media informują o zainteresowaniu Beto z Evertonu. Wrócił też temat Joshuy Zirkzee z Manchesteru United czy Federico Chiesy z Liverpoolu.

Jednak według najnowszych doniesień Fabrizio Romano, Juventus najchętniej sprowadziłby z powrotem do Turynu Randala Kolo Muaniego. Transfer pozostaje w strefie marzeń i jest trudny do zrealizowania, ale nie niemożliwy. Klub miał nawet skontaktować się już z samym zawodnikiem.

Kolo Muani spędził w Turynie wiosnę w minionym sezonie. Latem wydawało się, że wypożyczenie przerodzi się w transfer definitywny, ale Bianconeri ostatecznie nie dogadali się z PSG i Francuz wylądował w Tottenhamie. Napastnik rozegrał łącznie 22 spotkania w obecnej kampanii zdobywając dwa gole i notując trzy asysty.

