PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Arsenal i Tottenham Hotspur mają poważnego rywala w walce o pozyskanie napastnika Fiorentiny Dusana Vlahovicia. Na złożenie oferty w sprawie transferu Serba zdecydował się Juventus, który chce go mieć u siebie już w styczniu.

Dusan Vlahović dzięki swoim świetnym występom w tym sezonie cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Fiorentina jest gotowa rozważyć oferty za swojego napastnika, ale na razie nie otrzymała żadnej, która by ją satysfakcjonowała

Vlahović znajduje się na celowniku Juventusu, ale Fiorentina najchętniej sprzedałaby piłkarza za granicę

Juventus przedstawi Fiorentinie ofertę

Przyszłość Dusana Vlahovicia jest tematem intensywnych spekulacji od dłuższego czasu. Piłkarz nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu z Fiorentiną, co zaalarmowało wiele europejskich klubów. Do tej pory najczęściej mówiło się o jego możliwych przenosinach do Arsenalu i Tottenhamu, a Fiorentina nie ukrywa, że wolałby sprzedać piłkarza właśnie za granicę

Na razie jednak ani Kanonierom, ani Kogutom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie transferu. Sam Vlahović podobno również optuje za pozostaniem we Włoszech, dlatego bardzo atrakcyjną opcją mogą być dla niego przenosiny do Juventusu. A jak informują włoskie media, Stara Dama zdecydowała się podjąć starania mające na celu sprowadzenie go już w styczniu.

Według Sky Sport Italia, Juventus zamierza złożyć Fiorentinie oficjalną ofertę. Klub z Turynu jest gotowy zaoferować za Vlahovicia 35 milionów euro w gotówce oraz Dejana Kulusevskiego, który wyceniany jest na podobną kwotę. Na razie nie wiadomo, czy Fiorentina przystanie na takie warunki, ale z pewnością nie jest to propozycja, którą natychmiast odrzuci.

Juventus do gry o pozyskanie Vlahovicia wkroczył już teraz prawdopodobnie ze względu na kontuzję Federico Chiesy, który w tym sezonie nie będzie już w stanie pomóc drużynie.

Zobacz także: Pomocnik Juventusu zdecydowany na transfer do Arsenalu