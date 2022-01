PressFocus Na zdjęciu: Arthur

Arthur nadal pozostaje jednym z kandydatów do dołączenia w styczniu do Arsenalu. Klub z Emirates Stadium zamierza kontynuować w tej sprawie rozmowy z Juventusem.

Juventus daje “zielone światło” Arthurowi na odejście z klubu, ale wcześniej chce znaleźć jego następcę

Sprowadzenie brazylijskiego pomocnika poważnie rozważają przedstawiciele Arsenalu

Arthur swojego pobytu we włoskim klubie nie może zaliczyć do udanych

Arthur otwarty na transfer do Arsenalu

Brazylijczyk nie może liczyć na regularne występy w zespole Juventusu i jest otwarty na oferty ze strony innych klubów. Na chwilę obecną najpoważniejsze zainteresowanie pochodzi ze strony Arsenalu, który kontaktował się już w tej sprawie z przedstawicielami turyńskiego zespołu. Jak informuje calciomercato.com, Arthur nie zniknął z radarów Kanonierów, którzy w ciągu najbliższych 48 godzin mają ponowić kontakt z Juventusem.

Sam zawodnik bardzo pozytywnie zapatruje się na możliwość występów w Londynie i jest wręcz zdecydowany na przenosiny do drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. Brazylijczyk jest przekonany, że na boiskach Premier League będzie miał szansę odrodzić się po kilku nieudanych sezonach.

Tematem rozmowy między klubami ma być wypożyczenie zawodnika do końca obecnego sezonu. Arsenal ma jednak wziąć na siebie całe wynagrodzenie piłkarza. Z kolei władze Juventusu chcieliby do ewentualnej umowy dołożyć zapis o przedłużeniu wypożyczenia, jeżeli spełnione zostaną określone warunki. To jednak tylko jeden z warunków Starej Damy.

Władze klubu z Allianz Stadium na finalizację transferu zgodzą się tylko po wcześniejszym znalezieniu następcy Arthura. Trener Massimiliano Allegri zgodził się na odejście Brazylijczyka, ale jednocześnie nie chce zmniejszać sobie pola manewru. Dlatego tez Juventus chciałby wcześniej sprowadzić następcę byłego piłkarza Barcelony.

W obecnym sezonie Arthur wystąpił w 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale tylko pięć razy wybiegał na murawę w podstawowym składzie.

