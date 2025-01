Juventus planuje wzmocnić defensywę. Konkretny cel transferowy z Premier League

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Ben Chilwell na radarze Juventusu

Juventus wykazuje poważne zainteresowanie Benem Chilwellem, co może oznaczać transfer definitywny angielskiego obrońcy do Serie A w styczniowym – przekazał portal “CaughtOffside”. Chelsea FC umieściła swojego lewego defensora na liście transferowej, wyceniając go na 25 milionów funtów. Niewykluczone, że londyński klub może ostatecznie zgodzić się na ofertę w wysokości około 20 mln euro funtów.

Enzo Maresca skreślił 28-latka w bieżącym sezonie. Chilwell rozegrał zaledwie 45 minut w Pucharze Ligi Angielskiej. Jego odejście ze Stamford Bridge wydaje się być tylko kwestią czasu. Warunki kontraktowe prawdopodobnie nie staną na przeszkodzie, gdyż sam zawodnik chce zakończyć swój trudny okres. W ostatnim czasie mówiło się, że Anglik znajduje się na liście życzeń m.in. Borussii Dortmund, Evertonu czy też Leicester City. Przypomnijmy, że Stara Dama stara się wypożyczyć z Chelsea Renato Veigę.

Chilwell występuje w The Blues od sierpnia 2020 roku, przenosząc się z Leicester. Chelsea za lewego obrońcę zapłaciła 50 mln euro. Kontrakt mistrza Anglii z 2016 roku obowiązuje do połowy 2027 roku. 21-krotny reprezentant Synów Albionu w sumie rozegrał 169 meczów w Premier League.